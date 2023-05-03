زيلينسكي: لم نهاجم بوتين.. بل نقاتل على أراضينا

هبة بريس - وكالات

بعد إعلان موسكو عن تعرض مبنى الكرملين لهجوم بالمسيرات كان يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تهاجم موسكو أو بوتين.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بهلسنكي “نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا”.

وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، مضيفة “نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف”.

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