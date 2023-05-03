زيلينسكي: لم نهاجم بوتين.. بل نقاتل على أراضينا
هبة بريس - وكالات
بعد إعلان موسكو عن تعرض مبنى الكرملين لهجوم بالمسيرات كان يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تهاجم موسكو أو بوتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي بهلسنكي “نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا”.
وكانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، مضيفة “نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف”.
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10 تعليقات
على فولوديمير زيلينسكسي تقديم استقالته من رئاسة البلاد لأنه فشل في ذالك ..
روسيا ينظم قريبا الاراضي الاكرانية مهما كلف الامر..
من اعمالكم سلط الله عليكم عقابه حسبي الله ونعم الوكيل..
من يفني العالم هو الله عز وجل وليس روسيا اوغيرها الله فقط..
اوكرانيا من ضمن التحالف لغزو العراق وساهمت في خرابها .الله يمهل ولا يهمل..
روسيا تسعى لضرب ما تبقى من أكرانيا واخراج رئيسها مذلولا..
اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين عافين..
روسيا دولة قوية ذات سيادة قوية .وبوتين رجل محب بين الشعوب يحمي حقوق الشعب الروسي ..
زيلينسكسي لم يعد له ما يقاتل عنه ..
تمنى الهدنة للبلدين ..