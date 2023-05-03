اللجنة اليهودية الأمريكية تشيد بدور الملك في حماية الأقليات الدينية

هبة بريس

أشاد رئيس قسم الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية، جيسون إيزاكسون، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد من هذه المنظمة الأمريكية، اليوم الأربعاء بالرباط، بدور الملك محمد السادس أمير المؤمنين، في حماية الأقليات الدينية بالمغرب.

وقال إيزاكسون، في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “ننوه بدور جلالة الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، في حماية الأقليات في هذا البلد، وتمسكه المستمر بالمبادئ التي نسجت انبثاق المغرب، منذ وجود المملكة”.

وأبرز أن “دور جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، في حماية الحرية الدينية بالمغرب والطائفة اليهودية، التي تشكل جزء لا يتجزأ من تاريخ هذه المملكة منذ قرون، هو دور مشهود به سواء في الولايات المتحدة أو في صفوف يهود العالم، وبالطبع في صفوف أصدقاء المغرب في دولة إسرائيل”.

كما رحب رئيس الوفد الأمريكي بأوجه التقدم التي أحرزها المغرب بقيادة جلالة الملك “في المجالات الاجتماعية والسياسية والأمنية”.

وفي معرض تطرقه للعلاقات بين الرباط وواشنطن، أبرز السيد إيزاكسون أن “اللجنة اليهودية الأمريكية تعد مدافعا قويا عن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة”، معربا عن ارتياحه لتطور هذه العلاقات في العديد من المجالات.

وأضاف، في السياق ذاته، أن اللجنة اليهودية الأمريكية “مبتهجة للغاية بالعلاقات الجديدة التي تطورت خلال العامين الماضيين باستئناف العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل، البلد الذي تربطه بالمغرب علاقة طبيعية وعائلية، وكذا أهداف استراتيجية مشتركة”.

وأضاف إزاكسون، أن شراكة المغرب مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كانت أيضا، في صلب محادثات الوفد الأمريكي مع السيد بوريطة، وكذلك الشأن بالنسبة لـ “سيادة المغرب على الصحراء، وهي القضية التي ما فتئت اللجنة اليهودية الأمريكية تدعمها بقوة منذ أمد بعيد”.

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