لوديي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مايك روجرز، وذلك على هامش زيارته للمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن أعضاء الكونغرس الأمريكي أعربوا خلال هذه المباحثات، التي جرت بحضور السفير الأمريكي المعتمد بالرباط، عن إعجابهم بالإصلاحات الكبرى التي حققتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر ذاته، أن أعضاء الكونغرس الأمريكي اغتنموا هذه الفرصة للإشادة بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين، والتي تعززت بشراكة استراتيجية، لا سيما على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مسجلا أنهم استحضروا أيضا الجهود المتعددة والدور الذي تضطلع به المملكة من أجل السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وإفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، جدد لوديي الإعراب على إرادة المملكة لتوسيع نطاق هذه الشراكة، التي تعززت من خلال التوقيع، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، على الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإسرائيل في دجنبر 2020، والذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي ما يخص مجال الدفاع، سجل البلاغ أن الوزير رحب بالقرارات الإيجابية التي اتخذها الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين بشأن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، وذلك بمناسبة اعتماد ميزانية الدفاع الوطني للولايات المتحدة برسم سنة 2023.

كما أبرز لوديي أهمية التعاون العسكري الثنائي ومبادرات التكوين وتبادل التجارب والخبرات التي تتجسد، بالخصوص، في إجراء التمرين العسكري “الأسد الإفريقي” متعدد الأطراف بشكل منتظم، والذي يعزز قابلية التشغيل المشترك لقوات البلدين.

وأشار البلاغ إلى أن الطرفين أعربا، في ختام هذا اللقاء، عن تطلعهما وإرادتهما المشتركة لتعزيز هذه العلاقات النموذجية في المستقبل، وخاصة طبقا لخارطة الطريق 2020-2030 التي تم الاتفاق عليها بمناسبة زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المغرب.

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