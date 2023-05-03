مصرع 5 أشخاص في حادثة سير بقلعة السراغنة

2023-05-03 / 15:02
1
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير وصفت بالمروعة، أسفرت صباح اليوم الأربعاء، عن مصرع خمسة أشخاص وعدد من الجرحى نقلوا اتباعا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وفي التفاصيل، أكدت مصادرنا، أن الحادثة الأليمة التي عرفتها الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة والعطاوية، نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الكبير، مخلفة خمسة قتلى ومايقارب ثمانية جرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

الحادثة الفاجعة، عجلت بانتقال عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث عملوا على تسهيل حركة السير والاشراف على اجلاء القتلى والجرحى، وفتح تحقيق حول ملابسات وتداعيات الفاجعة التي خيمت بظلالها على المنطقة نظرا للحصيلة الثثقيلة في الارواح التي خلفتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع أربعة عمال بوحدة إنتاجية لتعليب السمك بالداخلة

مصرع أربعة عمال بوحدة إنتاجية لتعليب السمك بالداخلة

2023-05-02 / 22:26
Photo of التدافع “يصرع مشجعة وشجار ينهي حياة اخر قبيل مباراة الأهلي

التدافع “يصرع مشجعة وشجار ينهي حياة اخر قبيل مباراة…

2023-04-29 / 20:12
Photo of سطات…حريق يلتهم 60 هكتارا من المحاصيل الزراعية والدرك يوقف مشتبه فيه

سطات…حريق يلتهم 60 هكتارا من المحاصيل الزراعية والدرك يوقف…

2023-04-27 / 22:36
Photo of سطات.. شابة تضع حدا لحياة عشيقها بآلة حادة

سطات.. شابة تضع حدا لحياة عشيقها بآلة حادة

2023-04-26 / 15:20
Photo of قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة تهز البيضاء

قت.ل زوجته وأبلغ الأمن بعد 4 أيام.. جريمة بشعة…

2023-04-26 / 09:52
Photo of مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام ضواحي خنيفرة

2023-04-25 / 20:14
Photo of حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

حوادث السير خلال أسبوع .. 17 قت..يلا و2408 جرحى

2023-04-25 / 19:21
Photo of العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

العروي .. العثور على شاب جث.ة هامدة داخل سيارته

2023-04-25 / 16:11
Photo of ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

ثلاثيني يضع حدا لحياته بالجديدة

2023-04-25 / 11:53
Photo of شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

شجار ينتهي بجريمة ق.تل بشعة بالبيضاء + “فيديو”

2023-04-25 / 10:44

تعليق واحد

  1. كل التعازي و المواساة لكل أهالي ضحايا هذا الحادث و خالصال متمنيات بالشفاءللمصابين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق