مصرع 5 أشخاص في حادثة سير بقلعة السراغنة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير وصفت بالمروعة، أسفرت صباح اليوم الأربعاء، عن مصرع خمسة أشخاص وعدد من الجرحى نقلوا اتباعا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وفي التفاصيل، أكدت مصادرنا، أن الحادثة الأليمة التي عرفتها الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة والعطاوية، نجمت عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الكبير، مخلفة خمسة قتلى ومايقارب ثمانية جرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

الحادثة الفاجعة، عجلت بانتقال عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث عملوا على تسهيل حركة السير والاشراف على اجلاء القتلى والجرحى، وفتح تحقيق حول ملابسات وتداعيات الفاجعة التي خيمت بظلالها على المنطقة نظرا للحصيلة الثثقيلة في الارواح التي خلفتها.

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