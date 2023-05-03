الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على الكرملين

هبة بريس - وكالات

بعدما اتهمت موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين، أمس الثلاثاء، نفت كييف ذلك.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، وفق ما قاله مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين.

كما أضاف ميخايلو بودولياك “نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف”.

وكانت الرئاسة الروسية أعلنت في بيان الأربعاء، أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.

وأضاف أنها سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم يقع ضحايا ولا أضرار مادية.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.

كذلك أشار إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.

وأعلن الكرملين منع طيران المسيرات فوق العاصمة بعد محاولة الهجوم الأوكرانية على مبنى الرئاسة.

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