متحف الحضارات بمصر يتبرأ من حفل أصالة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدر المتحف القومي للحضارة المصرية توضيحا عاجلا، نفى من خلاله إقامة الحفل الخاص للفنانة أصالة نصري ضمن المتحف، مشيرا أنه سيقام في بحيرة القاهرة “عين الصيرة” الملاصقة له، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال.

وشددت إدارة المتحف بعدم الزج باسمه بأي خبر متعلق بهذا الحدث، سواء من قبل المنظمين أو أي شخص آخر.

وكتبت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية على “فيسبوك”: “تنوّه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس، وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت: “وتهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه فى أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى، وتشكر إدارة المتحف الجميع على التفهم وحسن التعاون”.

و كان عدد من الرواد أطلقوا حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر إطلاق هاشتاغ “إلغاء حفل أصالة” “ولا لحفل أصالة”، حيث طالب بعض المغردين بإلغاء الحفل، مستذكرين تصريحات أصالة السابقة في موسم الرياض، التي نكرت فيها فضل مصر عليها، و تعبيرها عن امتنانها للسعودية.

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