الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد الهجمة على الكرملين

2023-05-03 / 14:18
0
هبة بريس - وكالات

صرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين بأن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.

جاء ذلك فيما صرح به عمدة المدينة عقب نشر تفاصيل الهجمة الإرهابية التي استهدفت أراضي الكرملين ليلة أمس، وتم إحباطها، حيث تابع: “قررنا فرض حظر على إطلاق الطائرات المسيرة في مدينة موسكو اعتبارا من اليوم، باستثناء الطائرات المسيرة التي يتم استخدامها بقرارات من سلطات الدولة”. وأشار سوبيانين إلى أن الإطلاق غير المصرح به لطائرة بدون طيار يعد جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية.

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي: لم نهاجم بوتين.. بل نقاتل على أراضينا

زيلينسكي: لم نهاجم بوتين.. بل نقاتل على أراضينا

2023-05-03 / 17:17
Photo of الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على الكرملين

الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على الكرملين

2023-05-03 / 14:31
Photo of الأمم المتحدة تحذر من حرارة قياسية هذه السنة

الأمم المتحدة تحذر من حرارة قياسية هذه السنة

2023-05-03 / 12:39
Photo of داعية تونسي: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا

داعية تونسي: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا

2023-05-03 / 10:52
Photo of اعتقال رجل ألقى ما يشبه ذخائر إلى داخل حديقة قصر باكينغهام

اعتقال رجل ألقى ما يشبه ذخائر إلى داخل حديقة…

2023-05-02 / 23:13
Photo of واشنطن تنشر 1500 جندي على الحدود مع المكسيك

واشنطن تنشر 1500 جندي على الحدود مع المكسيك

2023-05-02 / 20:34
Photo of البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كورونا للوافدين تنتهي في 11 ماي

البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كورونا للوافدين تنتهي في…

2023-05-02 / 12:18
Photo of فرنسا.. إصابة 200 متظاهر خلال مظاهرات فاتح ماي

فرنسا.. إصابة 200 متظاهر خلال مظاهرات فاتح ماي

2023-05-02 / 11:38
Photo of بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

2023-05-02 / 10:57
Photo of حميدتي: لم يتدخل أي من دول الخارج في السودان

حميدتي: لم يتدخل أي من دول الخارج في السودان

2023-05-02 / 09:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق