جشع أم غلاء الأعلاف أم غياب الرقابة.. مهنيو قطاع الدجاج بسطات يكشفون سبب الغلاء ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

عرفت أسعار الدواجن قفزة صاروخية، حتى إنها مست القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة فمابالك بالطبقة الفقيرة، تلك هي قصة المستهلك مع غلاء لحوم الدجاج التي كانت تعتبر الملاذ الآمن للمواطن في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

فهل الأمر يتعلق بشجع التجار، أم غلاء الأعلاف، أم غياب دور المؤسسات الرقابية، هبة بريس وللاجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى التي أضحت حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام، حطت الرحال بفضاء ” الدواجن بسطات”، وبكل جرأة فتح الفضاء أبوابه لاحتضان كاميرا الجريدة، دون تردد، إذ جلس “با ميلود”، وهو من أبرز مهني القطاع بالمنطقة ليكشف عن سر هذا الغلاء الذي عصف بالقدرة الشرائية للمواطنين، أذ أرجع الأمر إلى قلة المنتوج وارتفاع الأسعار وانسحاب الكساب الصغير أمام تغول بعض الشركات التي وعلى الرغم من استفادتها من التسعيرة الجمركية التي أقرتها الدولة، إلا أنها لازالت تحتفظ بالتسعيرة القديمة، مطالبا بالتدخل العاجل لضبط الأسواق من خلال العمل على حفظ أسعار الأعلاف وثمن الكتكوت.

ولم يخف ” باميلود” تخوفات مهنيي القطاع من الخسائر المترتبة عن هذا الارتفاع الصاروخي، والتي انعكست بدورها على مداخيلهم اليومية مؤكدا بالقول: ” مقدرناش نوقفو حتى حنا ومنخدموش، لكن في المقابل غامرنا باش نوجدو للمستهلكين المنتوج ولو على قلته”.

” عبد الله الغرغاري” المسؤول عن فضاء الدواجن بسطات، بدوره، استنكر هذه الزيادات الصاروخية والذي أرجعها إلى ارتفاع الطلب في علاقته مع ضعف العرض الناجم عن غلاء الأعلاف وثمن الكتكوت، مشددا على أن هذه الزيادات لها انعكاسات سلبية سواء على المربي أو التاجر أو المستهلك، فكلما كان الثمن منخفضا كلما استفاد هؤلاء الثلاثة، والعكس صحيح، داعيا الحكومة والقطاع المعني إلى التدخل والعمل على خفض التكلفة ودعم المربي بأثمان معقولة للأعلاف غير التي تعرفها الأسواق حاليا والتي ساهمت بشكل مباشر في غلاء أسعار الدواجن، متوقعا أن تعرف أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة انخفاضا ملحوظا.

وعزى الغرغاري هذه القفزة الصاروخية في أسعار الدواجن إلى تكلفة الأعلاف التي أثقلت كاهل المنتجين والمربين، ولاسيما صغار التجار الذين انسحب بعضهم من السوق، وهو ما جعل ثمن الكتكوت يعرف ارتفاعا ملحوظا.

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