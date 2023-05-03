مقر الكرملين يتعرض لهجوم بطائرات مسيرة و “بوتين” لم يتعرض لأذى

2023-05-03 / 13:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن المقر الرئاسي الروسي ” الكرملين” قبل قليل من زوال اليوم الاربعاء، تعرض المقر الى هجوم بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت وسائل اعلام روسية، أن الرئيس “بوتين” لم يتعرض للأذى جراء الهجوم، الذي اعتبره الكرملين ب ” الارهابي”.

وتشير أصابع الاتهام في الوقت الراهن، الى القوات الأوكرانية التي اتهمت بتسخير تلك الطائرات في الهجوم من أجل تصفية الرئيس الروسي ” بوتين” .

وقالت الاستخبارات الروسية، أن الجيش الروسي، قد تصدى لهجومات طائرتين مسيرتين، كانتا بصدد توجيه ضربات أحرى على المقر الرئاسي.

واعلن الكرملين، أن روسيا سترد في القريب العاجل على الهجوم، دون تحديد المكان والزمان .

ومن شأن هذا الهجوم السابق من نوعه، أن يزيد من غضب الدب الروسي، وقد تكون له انعكاسات كبيرة على مجريات الصراع الدائر بين روسيا واوكرانيا.

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