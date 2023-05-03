المديرية تحقق في “ادعاءات” سيدة بحرمانها من ملكية منزلها بالتزوير
اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على شريط فيديو منشور في أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تصريحات لسيدة تنسب لأبنائها الثلاثة، من بينهم شرطي يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة واد زم، حرمانها من ملكية منزلها عن طريق ما اعتبرته “شبهة التزوير”.
وفي إطار تفاعلها مع شكايات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق الشرطي، وانطلاقا كذلك من مسؤولياتها في تطبيق القانون، فقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع تصريحات السيدة التي تظهر في الفيديو المنشور، فتبين لها أن هذه الواقعة لم تكن موضوع أي شكاية أو مسطرة قضائية.
وحرصا على التحقق من المعطيات التي جاءت في تصريحات السيدة المعنية، والتي تم التعاطي معها على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة، فقد تم تكليف ولاية أمن بني ملال، المختصة ترابيا، بإشعار النيابة العامة المختصة بموضوع هذه الشكاية، والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في الموضوع.
وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستنتظر انتهاء البحث القضائي في موضوع هذه الشكاية، الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك ليتسنى لها تقرير المتعين إداريا وقانونيا.
3 تعليقات
يجب عرض الملف الشخصي على القضاء وفتح تحقيق بهدا التزوير الإيداري للخضوع للمراقبة قبل السلطات المحلية المعنية بالأمر للوقت الحالي والحرص على حقوق ممتلكات المواطن المسطرة
على السلطات المحلية المعنية بالأمر خضوع التجار للأسواق بالجملة وخضوعها للمراقبة قبل اللجنة الإدارية للعمالة لوقف التنفيد والحرص على إغلاق الشركات وفتح مزارع لتربية الدواجن للسوق المحلي الإجمالي لصندوق مقاص الحكومي الدولي بالعملة الدرهم وإحاله المسؤولين الكبار على القضاء محكمة الدولة الداخلة هن نساء
ماكياج المدير العام للامن الوطني لن ينتهي ؛ولعل فساده طال ملفي المهني. لاجل هذا وذاك؛ اقول للحموشي: طهر بيتك من الداخل قبل الخوض في المواضيع القضائية؛ وعليه؛ فانني احملك ما ترتب عن مجلس الخيانة ليوم28فبراير2023 ؛ والذي قضى باحالتي على التقاعد الحتمي؛ بدعوى كلام نابي في حق مسؤولين امنيين! والواقع؛ انتقدت سياسة الافلات من العقاب التي يرأسها كل من:ولاة الامن؛ محمد امرابظن ؛ مصطفى امرابظن؛ مصطفى مفيد ومحمد الوليدي؛ وكأننا نعيش في دولة جنوب افريقيا زمن نظام الفصل العنصري؛ أو نحن نعيش فترة نظام الحماية الفرنسية زمن نفي السلطان بنيوسف؛ اقل مايقال مع ادارة الحموشي : غياب التعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين؛ غياب المحاسبة ؛ محاسبة من اشرت اليهم وبالواضح ؛ اعتقد فتح تحقيق واجب مع نظام العصابات؛ حتي يتم احترام شعارنا الخالد: الله؛ الوطن؛الملك؛ انبهك ياحموشي؛ منذ 2015؛ وانا اطالب بمقابلتك؛ لكن طيلة ثماني سنوات وانت تماطل وترفض وتعد؛ الى ان احلت على التقاعد قصرا؛ ارضاءا لال امبرابظن؛ وارضاءا لال مفيد؛ وارضاءا لال الوليدي!فاين الارادة الملكية؟! واين دستور المملكة ؟!وابن حقوق الانسان؟!واين احترام النظام الداخلي للمديرية العامة للامن الوطني؟! بل اينك يامدير عام للامن الوطني ويا حموشي؟! كفى كفى كفى كفى خيانة للامانة!