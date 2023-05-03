ميارة يستقبل رئيس برلمان أمريكا الوسطى

هبة بريس

استقبل النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، الثلاثاء بمقر المجلس، رئيس برلمان أمريكا الوسطى أمادو سيرود سيفيدو وأعضاء المكتب التنفيذي.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الأولوية التي منحها مجلس المستشارين لتعزيز العلاقات مع برلمانات أمريكا اللاتينية لم تكن مجرد اختيار ظرفي، بل قناعة راسخة مبنية على خيار استراتيجي للمملكة المغربية لتعزيز التعاون جنوب- جنوب وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة تم خلالها التذكير بمضامين إعلان العيون الذي توج لقاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى ومكتب مجلس المستشارين في يوليوز 2016 ، وهو الإعلان الذي تضمن مواقف متقدمة جدا بخصوص عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس المستشارين أن هذا الإعلان يظل وثيقة مرجعية في علاقة البرلمان المغربي بمكونات برلمان أمريكا الوسطى.

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