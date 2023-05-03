وجدة.. توقيف 3 أشخاص متورطين في ترويج أجهزة إلكترونية للغش في الإمتحانات

2023-05-03 / 12:04
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، يوم الاثنين فاتح ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم متدرب بمركز للتكوين المهني، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج أجهزة لاسلكية مهربة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 71 جهازا إلكترونيا من نوع “VIP PRO MAX” و66 سماعة دقيقة، علاوة على 71 رابط إلكتروني وأغلفة بلاستيكية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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