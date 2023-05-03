داعية تونسي: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا

هبة بريس - وكالات

أثار داعية تونسي جدلا واسعا بتصريح أشار فيه إلى أنه أقنع زوجته بخلع الحجاب بعدما تأكد من عدم وجوبه.

وقال الشيخ محمد بن حمودة، خلال برنامج بث على قناة “التاسعة” التلفزيونية التونسية، إنه كان يحب أن ترتدي أمه وأخته وابنته الحجاب، ولكنه بعد أن بحث في الآيات والأحاديث، اقتنع بأن الحجاب لباس عادي وليس فرضا.

وأضاف بن حمودة أن الحجاب ليس لديه علاقة بالحلال والحرام، وأنه ليس هناك من اعترضه في الشارع وسأله لماذا خلعت زوجته الحجاب وهو شيخ داعية.

لكن وبعد أن تعرض لحملة من الانتقادات، اعتذر وكتب “عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخير الخطائين التوابون”.

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