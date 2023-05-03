الطالبي العلمي يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية

2023-05-03 / 10:23
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هبة بريس

استقبل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء 02 ماي 2023 بالرباط، وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية، يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية.

ويضم وفد اللجنة كلا من السيدات والسادة، JASON ISAACSON و MICHAEL FELDSTEIN وIRIS MUSHIN وANNE MYERS وELLIOTT ROSE و ANNE-SOPHIE SEBBAN-BECACHE وBENJAMIN ROGERS.

وركزت المباحثات على إبراز عمق التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، والتذكير بأهمية التنسيق البرلماني عبر مد قنوات وجسور التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل الزيارات، وهو ما من شأنه أن يعزز الحوار والتسامح. كما تمت الإشادة بعمق العلاقات التاريخية المغربية -الأمريكية، وتثمين الموقف الثابت لواشنطن بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وبالمناسبة، أكد وفد اللجنة اليهودية الأمريكية دعمه للوحدة الترابية للمملكة والمغربية ولمواقف الرباط، وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الذي عرفته الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها من أجل بلوغ التنمية في مختلف أبعادها، مؤكدين دور المغرب الإقليمي والدولي في التسامح والحوار وتعزيز السلم والأمن الدوليين لما فيه خير ورفاهية البشرية.

من جهته، قدم السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عرضا حول انخراط المملكة المغربية المتواصل في تعزيز الحوار وترسيخ التسامح الديني والثقافي ونبذ فكر التطرف والكراهية، والميل لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وهي السياسة التي يترجمها مجلس النواب في علاقاته البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف وخاصة مع البرلمانات التي تتقاسم معه نفس القيم والأولويات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اليهودية الأمريكية، أسست في بداية القرن التاسع عشر كفضاء دولي للحوار والتفكير، وهي منظمة هدفها الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لليهود، وترسيخ التسامح ونبذ الكراهية.

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