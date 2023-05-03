التقدم والاشتراكية: الحوار الاجتماعي شعار شكلي بلا مضمون

هبة بريس - الرباط

أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن تضامنه المطلق مع نضالات كافة العمال المغاربة في مطالبهم المشروعة.

و عبر الحزب عن خيبة أمله الشديدة، بالنظر إلى عدم تفاعل الحكومة مع الانتظارات العمالية الـمـلـِحَّة، مما برهن على أنَّ الحوار الاجتماعي، بالنسبة للحكومة، مجرد شعار شكلي بلا مضمون، عوض أن يكون مناسبة لتلبية بعض المطالب الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للأجراء، باعتبار ذلك مدخلاً أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق، جدد حزبُ التقدم الاشتراكية استنكاره لتعنت الحكومة ومواصلة استهتارها بالأوضاع الاجتماعية المتأزمة، في ظل استمرار التضخم وغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، بما يسبب تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

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