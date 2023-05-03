طنجة.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 13 ألف قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، امس الثلاثاء 02 ماي الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في حيازته وترويجه لكميات مهمة من الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بحي المصلى بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز ما مجموعة 13.748 قرصا طبيا مخدرا، تتكون من أنواع « nordaz » و « zipam » و« Artan »، فضلا عن 52 جرعة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة.

وكانت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية في أعقاب توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 2297 قرص طبي مخدر، زوال نفس اليوم بمدينة طنجة، قد قادت إلى توقيف المشتبه فيه الأخير باعتباره مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية، والتي وصل مجموع الشحنات المحجوزة منها 16.045 قرصا طبيا مخدرا كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد هوية جميع المتورطين المفترضين فيه.

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