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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-03 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا فوق كل من السهول المتواجدة غرب الأطلس، والجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالمنطقة الشرقية.

ويرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة مصحوبة أحيانا برعد ستهم الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية على السهول الأطلسية، بالسواحل الجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية، مع تناثر حبات من الغبار محليا بكل من جنوب البلاد، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

كما سيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأطلس، وسوس، والأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع شرق البلاد وستنخفض بباقي الجهات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي

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