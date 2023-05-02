فاس.. إيقاف مختل عقلي إنتهك حرمة مسجد.

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، يوم أمس الاثنين فاتح ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في إحداث الضوضاء وانتهاك حرمة مسجد.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على إحداث الفوضى بداخل أحد المساجد، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وهو في حالة غير طبيعية، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المعني بالأمر بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما أوضحت الأبحاث والخبرات المنجزة في هذه القضية أنه يعاني من خلل عقلي

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