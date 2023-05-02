برشلونة يحقق فوزا صعبا ويقترب من لقب “الليغا”

2023-05-02 / 23:46
6
هبة بريس _ رياضة

بات نادي برشلونة قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الصعب مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل، في الجولة الـ33 من المسابقة.

ونجح جوردي ألبا، الذي دخل في الدقيقة 76 مكان أليخاندو بالديه، في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وكان برشلونة يتجه للتعثّر أمام ضيفه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27؛ إثر طرد مدافعه خورخي إيراندو.

وحقق الفريق الكتالوني انتصاره الثاني تواليا والسادس والعشرين هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 82 نقطة، موسعاً الفارق مؤقتاً إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي، وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر على أرض ريال سوسييداد الرابع.

أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي

أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي

2023-05-02 / 23:32
Photo of زياش يعود للظهور بمشاركته بديلا أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

زياش يعود للظهور بمشاركته بديلا أمام أرسنال في الدوري…

2023-05-02 / 22:00
Photo of صحيفة فرنسية : إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية

صحيفة فرنسية : إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره…

2023-05-02 / 21:19
Photo of الاصابة تهدد مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الوطني امام جنوب افريقيا في تصفيات كأس امم افريقيا

الاصابة تهدد مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الوطني امام…

2023-05-02 / 20:36
Photo of الخنوس يحلم باللعب في الدوري الإسباني.. ويكشف عن فريقه المفضل

الخنوس يحلم باللعب في الدوري الإسباني.. ويكشف عن فريقه…

2023-05-02 / 19:13
Photo of منع جماهير “الجيش الملكي” من التنقل للبيضاء لمتابعة لقاء فريقهم

منع جماهير “الجيش الملكي” من التنقل للبيضاء لمتابعة لقاء…

2023-05-02 / 10:22
Photo of مزراوي يرد على توخيل في الميدان ويؤكد أحقيته في الرسمية مع بايرن ميونيخ

مزراوي يرد على توخيل في الميدان ويؤكد أحقيته في…

2023-05-01 / 21:56
Photo of تشافي يشيد بتألق الزلزولي مع أوساسونا.. ويؤكد :”لقد صنع الفارق في الكثير من المباريات”

تشافي يشيد بتألق الزلزولي مع أوساسونا.. ويؤكد :”لقد صنع…

2023-05-01 / 18:52
Photo of تونس.. إيقاف مشجع ظهر يحمل منشارا كهربائيا في أحداث عنف مباراة الترجي وشبيبة القبائل 

تونس.. إيقاف مشجع ظهر يحمل منشارا كهربائيا في أحداث…

2023-05-01 / 17:26
Photo of إدارة الرجاء الرياضي تنهي الجدل وتجدد الثقة في المدرب منذر الكبير

إدارة الرجاء الرياضي تنهي الجدل وتجدد الثقة في المدرب…

2023-05-01 / 14:25

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق