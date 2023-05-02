برشلونة يحقق فوزا صعبا ويقترب من لقب “الليغا”

هبة بريس _ رياضة

بات نادي برشلونة قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الصعب مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل، في الجولة الـ33 من المسابقة.

ونجح جوردي ألبا، الذي دخل في الدقيقة 76 مكان أليخاندو بالديه، في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وكان برشلونة يتجه للتعثّر أمام ضيفه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27؛ إثر طرد مدافعه خورخي إيراندو.

وحقق الفريق الكتالوني انتصاره الثاني تواليا والسادس والعشرين هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 82 نقطة، موسعاً الفارق مؤقتاً إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي، وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر على أرض ريال سوسييداد الرابع.

أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.

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