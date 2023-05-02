أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي

هبة بريس _ رياضة

حقّق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على ضيفه تشلسي (3-1) الثلاثاء، في المرحلة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف “الغانرز” كل من النرويجي مارتن أوديغارد (18 و31) والبرازيلي غابرييل جيسوس (34). في المقابل بصم نوني مادويكي على هدف “البلوز” الوحيد (65).

وبهذا الفوز الغالي، ضرب أرسنال عصفورين بحجر واحد، إذ عاد إلى سكّة الانتصارات بعد سلسلة سلبية عجز خلالها عن تحقيق الانتصار في أربع مباريات متتالية، حيث تعادل مع كل من ليفربول (2-2) ووست هام يونايتد (2-2) وساوثهامبتون (3-3)، وإنقاد للهزيمة في المرحلة الماضية أمام حامل اللقب مانشستر سيتي 4-1.

وتمكن من العودة إلى صدارة البريميرليغ ولو مؤقتًا برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق السيتيزنس الذي خاض مباراتين أقل.

في الجهة المقابلة، تجمّد رصيد تشلسي المتعثّر هذا الموسم عند 39 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

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