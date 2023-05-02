أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي

2023-05-02 / 23:32
6
هبة بريس _ رياضة

حقّق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على ضيفه تشلسي (3-1) الثلاثاء، في المرحلة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف “الغانرز” كل من النرويجي مارتن أوديغارد (18 و31) والبرازيلي غابرييل جيسوس (34). في المقابل بصم نوني مادويكي على هدف “البلوز” الوحيد (65).

وبهذا الفوز الغالي، ضرب أرسنال عصفورين بحجر واحد، إذ عاد إلى سكّة الانتصارات بعد سلسلة سلبية عجز خلالها عن تحقيق الانتصار في أربع مباريات متتالية، حيث تعادل مع كل من ليفربول (2-2) ووست هام يونايتد (2-2) وساوثهامبتون (3-3)، وإنقاد للهزيمة في المرحلة الماضية أمام حامل اللقب مانشستر سيتي 4-1.

وتمكن من العودة إلى صدارة البريميرليغ ولو مؤقتًا برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق السيتيزنس الذي خاض مباراتين أقل.

في الجهة المقابلة، تجمّد رصيد تشلسي المتعثّر هذا الموسم عند 39 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برشلونة يحقق فوزا صعبا ويقترب من لقب “الليغا”

برشلونة يحقق فوزا صعبا ويقترب من لقب “الليغا”

2023-05-02 / 23:46
Photo of زياش يعود للظهور بمشاركته بديلا أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

زياش يعود للظهور بمشاركته بديلا أمام أرسنال في الدوري…

2023-05-02 / 22:00
Photo of صحيفة فرنسية : إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية

صحيفة فرنسية : إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره…

2023-05-02 / 21:19
Photo of الاصابة تهدد مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الوطني امام جنوب افريقيا في تصفيات كأس امم افريقيا

الاصابة تهدد مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الوطني امام…

2023-05-02 / 20:36
Photo of الخنوس يحلم باللعب في الدوري الإسباني.. ويكشف عن فريقه المفضل

الخنوس يحلم باللعب في الدوري الإسباني.. ويكشف عن فريقه…

2023-05-02 / 19:13
Photo of منع جماهير “الجيش الملكي” من التنقل للبيضاء لمتابعة لقاء فريقهم

منع جماهير “الجيش الملكي” من التنقل للبيضاء لمتابعة لقاء…

2023-05-02 / 10:22
Photo of مزراوي يرد على توخيل في الميدان ويؤكد أحقيته في الرسمية مع بايرن ميونيخ

مزراوي يرد على توخيل في الميدان ويؤكد أحقيته في…

2023-05-01 / 21:56
Photo of تشافي يشيد بتألق الزلزولي مع أوساسونا.. ويؤكد :”لقد صنع الفارق في الكثير من المباريات”

تشافي يشيد بتألق الزلزولي مع أوساسونا.. ويؤكد :”لقد صنع…

2023-05-01 / 18:52
Photo of تونس.. إيقاف مشجع ظهر يحمل منشارا كهربائيا في أحداث عنف مباراة الترجي وشبيبة القبائل 

تونس.. إيقاف مشجع ظهر يحمل منشارا كهربائيا في أحداث…

2023-05-01 / 17:26
Photo of إدارة الرجاء الرياضي تنهي الجدل وتجدد الثقة في المدرب منذر الكبير

إدارة الرجاء الرياضي تنهي الجدل وتجدد الثقة في المدرب…

2023-05-01 / 14:25

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق