مصرع أربعة عمال بوحدة إنتاجية لتعليب السمك بالداخلة

2023-05-02 / 22:26
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب أن أربعة عمال بوحدة إنتاجية لتعليب السمك بمدينة الداخلة لقوا مصرعهم اختناقا اليوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر ذاته أن ثلاثة عمال آخرين يوجدون الآن تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، من بينهم حالة واحدة تحت العناية المركزة، بينما تبقى الحالة الصحية لعامل رابع مستقرة.

وحسب المعطيات الأولية، يضيف المصدر ذاته، فإن المعنيين بالأمر تعرضوا للاختناق عند محاولتهم إنقاذ أحد العمال الذي كان بصدد تنظيف مجاري الصهريج الخاص بتجميع بقايا الأسماك داخل الوحدة الإنتاجية المذكورة.

وتم فتح بحث من طرف المصالح المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

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‫13 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم نتمنى أن يكون هناك تحقيق ليس فيه شيء من الغيش ويكون هناك شيء من الميصداقية والشفافية

  2. كل شيء بقدائه وقدره نتمنى الشفاء العاجل لمن هم علا فراش المرض والرحمة من الله لمن توفته المنية

  4. المغرب 🇲🇦 ابحالو ابحال بلدان العالم الحروب بالقرطاس وحنا حروب المعاميل حروب الاسعار الشغب الطروقات غير الله يستر الجاميع ويرحم الجميع برحمتو

  7. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يشفيكم الله ويرحم ألله من توفته المنية وصبر اهاليكم عنكم

  9. حقا الخدمة هدي أو طرف دلخبز ولاكن الوحد خاصو ايحكم عقلو اشوية اويحترم صحتو او يعطيها حقها شوية فالراحة او رزاق الله

  13. كنتمناو ميكونش شي خطاء من طرف هد الشركة الهاد الناس لحقاش ولا بنادم معندوش اعتبار فهد الوقت غير الله يرزقنا صبر ويشفيهم الوليدهم او اهلهم ويصبر أهلهم عليهم

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