زياش يعود للظهور بمشاركته بديلا أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

2023-05-02 / 22:00
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هبة بريس : رياضة

عاد الدولي المغربي حكيم زياش للظهور بعد مشاركته بديلا أمام أرسنال، في المباراة التي خسرها تشيلسي بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ومنح فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الفرصة لحكيم زياش في الدقيقة 79 من المباراة بعدما كان تشيلسي متأخرا في النتيجة بثلاثة أهداف لواحد.

وظل زياش حبيس مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين لتشيلسي أمام كل من ريال مدريد في دوري الأبطال وأمام برينتفورد في الدوري الممتاز.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فقد تحصل حكيم زياش على تنقيط 6.5 بعدما لمس الكرة 12 مرة وقام ب6 تمريرات بدقة تمرير بلغت 85 في المائة، وقام بتسدية واحدة غير مؤطرة وشارك في نزال ثنائي وحيد خسرهK بينما خسر الاستحواذ على الكرة في 4 مناسبات.

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