صحيفة فرنسية : إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية

2023-05-02 / 21:19
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هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان عوقب بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفره دون الحصول على إذن للسعودية.

وأضاف التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ممنوع من اللعب أو التدريب مع سان جيرمان وسيخصم الفريق أجره خلال فترة الإيقاف.

وسيغيب ميسي، الذي سافر لمدة يومين للسعودية، عن المباراتين المقبلتين في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمام تروا وأجاكسيو لكنه قد يعود للمباراة ضد أوكسير في 21 مايو

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة

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