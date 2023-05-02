مأساة عروس أميركية.. لقيت مصرعها بعد حفل زفافها بـ5 ساعات

هبة بريس _ وكالات

لم يتخيل أحد أن تلقى سامانثا ميلر (34 عاما) مصرعها بعد خمس ساعات على قولها “أنا أوافق” (أي الموافقة على الزواج) بحفل عرسها البهيج.

ولفظت ميلر أنفاسها الأخيرة في حادث سير مأساوي تسببت به سائقة مخمورة.

وكانت الشابة الأميركية تستقل عربة غولف كتب عليها “لقد تزوجت للتو”، مع زوجها، أريك هاتشينسون، واثنين آخرين، بعد نهاية حفل الزفاف، قبل أن تصطدم بالعربة سيارة في منطقة فولي بيتش، بولاية ساوث كارولاينا.

وتسبب الاصطدام بانقلاب السيارة التي كان يستقلها الزوجان مرات عدة، بحسب شبكة سي أن أن.

وتقول والدة ميلر وهي تبكي في تسجيل صوتي نشرته سي أن أن: “لم أر عينيها مضيئة ومتألقة كما رأيتها في ذلك اليوم خلال عرسها”.

وتوفيت ميلر في موقع الحادث، بينما أصيب ثلاثة ركاب آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة، بما في ذلك عريسها.

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