شركة النقل الحضري بمكناس “سيتي باص” تطلق حافلات جديدة

ع محياوي – هبة بريس

تحت إشراف عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار ورئيس جماعة مكناس جواد بحاجي، أطلقت شركة سيتي باص مكناس المفوض لها تدبير النقل الحضري مساء يوم أمس الإثنين فاتح ماي 2023، دفعة جديدة من الحافلات تتكون من 14 حافلة مجهزة بأحدث التقنيات.

وقد تميز حفل تدشين هذه الحافلات بحضور عدد من الشخصيات المحلية من منتخبين وسلطات محلية والمدير العام لشركة سيتي باص مكناس أزلماط خالد وعدد من أطر ذات الشركة وفاعلين بجمعيات المجتمع المدني وممثلي العشرات من وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

وتدخل عملية تدشين وإطلاق هذه الحافلات الجديدة المكونة من 14 حافلة مجهزة باحدث التنقينات ،في إطار سعي شركة سيتي باص مكناس المتواصل لتحسين جودة خدمات النقل الحضري بالعاصمة الإسماعيلية وكذلك تنفيذا لبرنامجها الاستثماري الذي تم الشروع في إنجازه ابتداء من 2016 حيت تم اقتناء ما مجموعه 103 حافلة أضيفت لها 14 حافلة ليصل العدد الإجمالي 117 حافلة.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات ما بين سنة 2016 إلى 2023 وصل إلى ما مجموعه 125 مليون درهم و 869 الف درهم،وهو مبلغ يتجاوز مبلغ الاستثماري التعاقدي المحدد في 81 مليون درهم و 160 الف درهم أي بزيادة قدرها 44 مليون درهم و709 الف درهم .

وتنتمي الحافلات الجديدة التي تم استقدامها إلى جيل جديد يتميز يتميز بمعايير دولية أورو 5 ومواصفات تقنية ذات جودة عالية ستشكل لا محالة إضافة نوعية لخدمات النقل الحضري بمدينة مكناس ، حيث تمت مراعاة جودة المظهر ، سهولة الولوج والخروج من الحافلة وكذلك تجهيزات متطورة،شملت مكيفات هوائية وشبكة الانترنيت (wifi4) التي ستوفر أحسن الظروف لفائدة المرتفقين.

ومن المنتظر أن تستقبل مدينة مكناس دفعة أخيرة من 3 حافلات من الفئة المتوسطة ليصل بذلك اسطول الحافلات لما مجموعه 120 حافلة وفق البرنامج الاستثماري للملحق رقم 3 لاتفاقية حول

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