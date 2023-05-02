الاصابة تهدد مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الوطني امام جنوب افريقيا في تصفيات كأس امم افريقيا

2023-05-02 / 20:36
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هبة بريس : رياضة 

تهدد الاصابة مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب الوطني المغربي في مباراته ضد جنوب افريقيا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وتشمل قائمة لاعبي المنتخب الوطني المصابين كلا من امين حاريث وعز الدين اوناحي، لاعبي أولمبيك مارسيليا الفرنسي وسليم أملاح، لاعب بلد الوليد الإسباني، إذ تبقى امكانية لحاق الثلاثي المذكور بمواجهة جنوب افريقيا صعبة.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيحل ضيفا على نظيره الجنوب أفريقي يوم 12 يونيو القادم.

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