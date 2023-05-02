واشنطن تنشر 1500 جندي على الحدود مع المكسيك

هبة بريس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر 1500 جندي إضافي على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، بالتزامن مع توقعات بقدوم موجة مهاجرين جديدة عبر الحدود مع المكسيك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في بيان إن القرار اتى بناء على طلب من وزارة الأمن الداخلي وذلك لتعزيز جهود الجمارك وحماية الحدود.

وأضاف رايدر أن “الجنود سيساهمون في بعض المهمات مثل المراقبة والتحقق وإدخال البيانات والدعم إلى أن يتمكن مكتب الجمارك والحدود من سد الثغرات”.

وأكد رايدر أن الجنود لن يشاركوا بشكل مباشر بأي أنشطة لإنفاذ القانون.

بالمقابل، تقدم الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي بمشروع قانون “تأمين الحدود” حيث اتهم عدد منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس بالتقصير في تأمين الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

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