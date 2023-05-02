Migrants walk to surrender to the United States Border Patrol seen from Ciudad Juarez, Chihuahua state, Mexico, on March 30, 2023. - Five people have been arrested over a fire at a Mexican immigration detention center near the US border that left 39 migrants dead and 27 injured, authorities said March 30, 2023. Those deaths are a reminder of the "dirty work" the country does for the United States to stem migrant flows, experts say. Many thousands of US-bound migrants are stranded in Mexico, struggling to survive in crime-ridden border towns without jobs or resources. (Photo by Guillermo Arias / AFP)

واشنطن تنشر 1500 جندي على الحدود مع المكسيك

2023-05-02 / 20:34
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هبة بريس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر 1500 جندي إضافي على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، بالتزامن مع توقعات بقدوم موجة مهاجرين جديدة عبر الحدود مع المكسيك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في بيان إن القرار اتى بناء على طلب من وزارة الأمن الداخلي وذلك لتعزيز جهود الجمارك وحماية الحدود.

وأضاف رايدر أن “الجنود سيساهمون في بعض المهمات مثل المراقبة والتحقق وإدخال البيانات والدعم إلى أن يتمكن مكتب الجمارك والحدود من سد الثغرات”.

وأكد رايدر أن الجنود لن يشاركوا بشكل مباشر بأي أنشطة لإنفاذ القانون.

بالمقابل، تقدم الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي بمشروع قانون “تأمين الحدود” حيث اتهم عدد منهم الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس بالتقصير في تأمين الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

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