الخنوس يحلم باللعب في الدوري الإسباني.. ويكشف عن فريقه المفضل

2023-05-02 / 19:13
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هبة بريس : رياضة

قال الدولي المغربي بلال الخنوس، متوسط ميدان جينك البلجيكي إنه يحلم باللعب في الدوري الإسباني مستقبلا.

وأوضح الخنوس في تصريحات صحفية :”أحلم باللعب في الدوري الإسباني، ويعجبني هذا الدوري كثيرا، بالنظر لطريقة لعب الأندية الإسبانية”.

واضاف :”أنا من مشجعي فريق أولمبيك مارسيليا، أحب كثيرا هذا الفريق”.

وبخصوص مستقبله مع جينك، قال الخنوس :”صراحة اريد البقاء مع فريقي لموسم آخر على الأقل، لكن من يدري ماذا سيقع في المستقبل”.

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