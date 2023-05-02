الخنوس يحلم باللعب في الدوري الإسباني.. ويكشف عن فريقه المفضل
هبة بريس : رياضة
قال الدولي المغربي بلال الخنوس، متوسط ميدان جينك البلجيكي إنه يحلم باللعب في الدوري الإسباني مستقبلا.
وأوضح الخنوس في تصريحات صحفية :”أحلم باللعب في الدوري الإسباني، ويعجبني هذا الدوري كثيرا، بالنظر لطريقة لعب الأندية الإسبانية”.
واضاف :”أنا من مشجعي فريق أولمبيك مارسيليا، أحب كثيرا هذا الفريق”.
وبخصوص مستقبله مع جينك، قال الخنوس :”صراحة اريد البقاء مع فريقي لموسم آخر على الأقل، لكن من يدري ماذا سيقع في المستقبل”.
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