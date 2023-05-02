تارودانت : اصابة شرطي بجرح بعد رشقه بقطعة زجاج بحفل زفاف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض ضابط شرطة بمفوضية الامن بمدينة تارودانت. ليلة البارحة الى اصابته بجرح على مستوى العنق. مما استدعى نقله لتلقي العلاجات بالمستشفى الاقليمي المختار السوسي بتاروداتت .

وقالت مصادر ” هبة بريس” ان الشرطي كان في مهمة تدخل رفقة عناصر أمنية اخرى. من أجل فض تشابك بالايدي بين أشخاص اتناء حفل زفاف بحي أكفاي بالمدينة. غير أن شخص مجهول ضمن المشاغبين قد رماه بقطعة زجاج اصابته بجرح على مستوى العنق.

مصادر متطابقة كشفت للجريدة. ان الشرطي قد تلقى العلاج. واستأنف عمله. فيما البحث جاري لاعنقال العناصر المشاغبة في حفل الزفاف.

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