معركة … ملاكم يقتحم الملعب ويعتدي على حكم كرة ( فيديو )

2023-05-02 / 19:08
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هبة بريس

اعتقلت الشرطة ملاكما عربيا، يدعى آدم عبد الله، بعد الاعتداء على حكم كرة قدم، خلال إحدى مباريات الهواة في أستراليا.

وبحسب شبكة foxsports الأمريكية فإن الملاكم هرب من المكان بعد الاعتداء على الحكم، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه.

وقالت الشبكة الأمريكية في تفاصيل ما جرى خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الاثنين، إنه وجهت للملاكم عبد الله تهمة اقتحام ملعب في مدينة بادستو بارك، الواقعة جنوب غربي مدينة سيدني، قبل أن يوجه عدة لكمات لحكم المباراة، أسفرت عن إصابته بكسور في أسنانه وفكه.

وتم اعتقال الملاكم قبل عرضه أمام محكمة بانكستاون المحلية، بحضور 10 من أفراد أسرته، من بينهم زوجته الحامل في شهرها الخامس.

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