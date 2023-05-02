الشرطة الأوغندية : مق–تل وزير على يد حارسه الشخصي

هبة بريس _ وكالات

قالت الشرطة الأوغندية إن حارس وزير الدولة للعمل والعلاقات الصناعية تشارلز أكيلو إنغولا أطلق النار عليه مما أودى بحياته.

وأوضحت الشرطة اليوم الثلاثاء أنه لم يعرف بعد الدافع وراء القتل.

وقال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا إن الحارس أطلق عدة طلقات على إنغولا من على مسافة قريبة لدى مغادرته منزله في شمال العاصمة كامبالا.

وأضاف أن الوزير توفي على الفور. وقد فر الحارس من موقع الحادث، وأطلق النار على نفسه لاحقا في صالون لتصفيف الشعر.

ويشار إلى أن عمليات اغتيال أعضاء من الحكومة وشخصيات بارزة أخرى يعد أمرا نادرا في أوغندا.

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