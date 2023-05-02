للراغبين في زيارة “سيام مكناس”.. هاته أثمنة تذاكر ولوج المعرض للعموم

2023-05-02 / 18:28
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هبة بريس من مكناس

افتتحت رسميا نهار اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الخامسة عشر للمعرض الدولي للفلاحة الذي تحتضنه مدينة مكناس إلى غاية السابع من شهر ماي الحالي.

و تشهد نسخة هذا العام حضور عدد كبير من الزوار من بينهم وفود تمثل عددا من الدول و في مقدمتها المملكة المتحدة التي تم اختيارها كضيفة شرف لهذا العام.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة المعرض الدولي للفلاحة عن أثمنة تذاكر الولوج إلى فضاءات المعرض بالنسبة للعموم، حيث تم تحديد السعر العام للتذكرة في 35 درهما للفرد الواحد.

كما حددت إدارة “السيام” ثمن 15 درهم بالنسبة للأطفال من 6 إلى 12 سنة، فيما تقرر السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بالدخول مجانا إلى فضاءات المعرض.

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