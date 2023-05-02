اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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الشغب الرياضي.. إيقاف 270 شخصا من أنصار الفريق المكناسي وإصابة 4 شرطيين بجروح

2023-05-02 / 17:55
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هبة بريس

أسفرت عمليات حفظ النظام التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لمواجهة أعمال الشغب الرياضي التي تورط فيها أنصار فريق النادي المكناسي، زوال اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، عن توقيف 170 شخصا يشتبه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة وتعريض موظفين عموميين للعنف بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تعمد حوالي 2500 من أنصار النادي المكناسي الالتحاق بملعب العربي الزاولي الذي يحتضن مباراة فريقهم ضد الاتحاد البيضاوي، رغم القرار القاضي بإجراء المباراة بدون جمهور، قبل أن يعمد عدد كبير منهم إلى إحداث أعمال الشغب والعنف ورشق عناصر القوات العمومية وممتلكات المواطنين بالحجارة.

وقد نتج عن أعمال الشغب هذه، كحصيلة أولية، تسجيل خسائر مادية بعشر سيارات خاصة، وحافلة للنقل الحضري ومركبة للأمن الوطني، فضلا عن إصابة أربعة شرطيين وعنصر من القوات المساعدة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تتواصل التدخلات الأمنية بغرض تشخيص وتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في أفعال الشغب المرتكبة، وكذا حصر كافة الخسائر والإصابات الناجمة عن هذه الأفعال الإجرامية.

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‫3 تعليقات

  1. يمنع كليا دخول القاصرين إلى الملاعب الرياضية لأنهم يسببون المشاكل بكثرة وخاصة تكسير المقاعد واشعال المفرقعات وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  2. شغب داخل الملاعب الرياضية أو خارجها هي آفة لايمكن علاجها مادام الوعي غائب..

  3. في نظري نقص في الأمن الوطني المغربي وقلة الكاميرات المراقبة المستمرة مما يجعل الطائشين يسببون في التخريب والشغب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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