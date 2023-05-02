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إدارة سجن “عكاشة” تنفي تمتيع مبديع ب”معاملة تفضيلية”

2023-05-02 / 16:59
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هبة بريس - البيضاء

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع، تمتيع السجين (م.م)، المعتقل احتياطيا بهذه المؤسسة السجنية بمعاملة تفضيلية.

وأكدت إدارة المؤسسة أن ما تم نشره بخصوص تمتيع السجين (م.م) بمعاملة تفضيلية لا أساس له من الصحة، وأن وضعه بمصحة المؤسسة جاء عقب عرضه على الطبيب للتأكد من وضعه الصحي، حيث صرح السجين المعني بأنه يعاني من عدة أمراض بعضها مزمن، وأنه سبق له الخضوع لعمليات جراحية، ليتقرر وضعه بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة الطبيين.

ودحضت المؤسسة كل الادعاءات المنشورة بخصوص تواصل مزعوم بين السجين (م.م) والسجين (ح.ت) المعتقل بنفس المؤسسة على خلفية ملف آخر، إذ إن كلا منهما يقيم في حي بعيد عن الآخر، مشيرة إلى أن شائعة تزويد هذا الأخير للسجين (م.م) بهاتف نقال هي من وحي خيال مروجيها، علما أن المعني بالأمر يتصل بأسرته عبر هاتف المؤسسة، كما أنه استقبل زيارة عائلية بالقاعة المخصصة لذلك، شأنه شأن باقي السجناء.

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