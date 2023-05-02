أمن البيضاء يوقف شخصا ألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة

هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر ماديه بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في حالة تخدير متقدمة، يحوز سلاحين أبيضين، بالهجوم على محل الغير والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة بحي “باشكو” بالدار البيضاء، وهي الوقائع التي شكلت موضوع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه والعثور بحوزته على سلاحين أبيضين، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة بمجرد استكمال إجراءات البحث.

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