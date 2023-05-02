إعلان مراكش عاصمة للثقافة في العالم الاسلامية سنة 2024

2023-05-02 / 16:33
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هبة بريس

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد مساء أمس الإثنين، أن مدينة مراكش ستكون عاصمة للثقافة في العالم الاسلامية سنة 2024.

إعلان بنسعيد، جاء خلال اختتام فعاليات الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الاسلامي 2022 وهو الحدث المنظم من طرف منظمة الايسيسكو على مدار سنة كاملة وتميز بمجموعة من التظاهرات والاحتفالات الفنية والثقافية من بينها معرض ومتحف السيرة النبوية الذي أشرف على افتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وستستقبل مدينة مراكش، مجموعة من التظاهرات والأحداث الثقافية والفكرية والفنية تبرز الحضارة الاسلامية، إضافة إلى أن هذا الاحتفاء سيكون فرصة لإظهار ما تزخر به المدينة الحمراء من حضارة تاريخية وإشعاع فكري لاسيما وأن مراكش تتميز بسحر خاص يظهر عبر يمكن لمسه من خلال الفن المعماري الأندلسي، والعمارة الإسلامية للمساجد والقصور.

كما تعتبر مراكش من المدن المدرجة على قائمة التراث غير المادي للإنسانية لليونيسكو، وهي التي تشهد تطورا عمرانيا و حضاريا، بفضل البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” حيث يواصل المجلس الجماعي للمدينة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مواكبة هذا البرنامج و تنزيل مشاريعه على أرض الواقع تلبية لانتظارات المراكشيين.

هذا وسيشكل حدث “مراكش عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي” فرصة كذلك لإبراز المعالم السياحية للمدينة، وما تتوفر عليه من تراث غير مادي، ومن مواقع أثرية، بشكل يتماشى والإشعاع السياحي لعاصمة النخيل.

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