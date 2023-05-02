بتنسيق مع الديستي.. أمن سلا يحجز 8420 قرص طبي مخدر

2023-05-02 / 16:29
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمدخل مدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 8420 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية أمنية عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين بحي السلام بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بعملية ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، وبحوزتهما تم حجز دراجة نارية وسيارة خفيفة وهواتف نقالة، فضلا عن حجز مبالغ مالية من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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