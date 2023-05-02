شكيب بنموسى

اعفاءات بناء على شكايات كيدية تغضب رؤساء المؤسسات التعليمية بتاوريرت

2023-05-02 / 15:47
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هبة بريس_ الرباط

ندد مكتب جمعية المتصرفين التربويين بتاوريرت بقرار الإعفاء المباغت وغير المفهوم في حق المتصرف التربوي (ع.م) مدير مدرسة عمر بن الخطاب تحت مصطلح ” المصلحة العامة، مستغربا بالقول: ” عن أي مصلحة نتحدث ويتم هدر الرأسمال البشري الإداري و نحن مقبلون على الامتحانات الإشهادية و إجراءات نهاية السنة الدراسية ؟”

كما استنكر مكتب الجمعية الطريقة التي تعالج بها المديرية الاقليمية للتعليم بتاوريرت مجموعة من الملفات ذات الصلة بالإدارة التربوية، من خلال نسج خيوط للإطاحة بالأطر الإدارية استنادا على رسائل مجهولة وكيدية خارجية كالتي مست في العمق مدير المدرسة الجماعاتية سيدي لحسن تحت مصطلح التقصي في محاولة منها للإطاحة و المس بكرامة المدبرين وثنيهم عن إعمال وتنفيذ القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

وقد طالب مكتب الجمعية، المسؤول الإقليمي و الجهوي و الوطني عن قطاع التربية الوطنية بصون كرامة المتصرف التربوي و أطر الإدارة التربوية عامة (لكون رجل الإدارة التربوية امتداد للوزارة) و المتابعة القضائية في حق كل من سولت له نفسه المساس بشخص الإداري(ة) و التنمر عليه والتشهير به، داعيا جميع الأطر الإدارية بالإقليم إلى تجسيد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لتاوريرت يوم الجمعة 5 ماي 2023 على الساعة 10 صباحا دعوتنا جميع التنظيمات الإقليمية والجهوية للدعم والمساندة، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الريادي و المحوري الذي تقوم به مختلف مكونات الإدارة التربوية بالإقليم و عبر ربوع المملكة، وحسها الوطني وتضحياتها الجسام في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقها رغم ما تعانيه من إكراهات.

وتفاعلا مع الموضوع ذاته، عقد المكتب الإقليمي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع تاوريرت اجتماعا طارئ عبروا من خلاله عن استيائهم وامتعاضهم ورفضهم للتدبير الارتجالي المتسم بالعبث والمزاجية والانتقائية في حل ملفات وقضايا الأطر الادارية بالإقليم.

وحسب نص البيان ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، فقد أعلن المكتب رفضه للإعفاءات التعسفية غير المبررة التي تتم خارج المساطر والقوانين، وكذا رفضه للجن المستندة على شكايات كيدية ومجهولة التي تستهدف المديرين وكرامتهم ( المدرسة الجماعاتية سيدي لحسن نموذجا)، وكذا رفضه للمهام الخارجة عن اختصاصات المدير من قبيل إحصاء جمعية تاركة وغيرها.

وقد حمل المكتب الوزارة اي احتقان أو تصعيد نتيجة سياسة التماطل والتسويف بخصوص تسوية ملف الادارة التربوية اسنادا ومسلكا، مطالبته للزملاء في هيئة التأطير والمراقبة برفض استعمالهم من طرف جهات معينة كأدوات لجلد المديرين وتصفية الحسابات معهم.

ودعا المكتب الإقليمي المديرين والمديرات لحضور جمع عام استثنائي يومه : الثلاثاء 09 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمدرسة بوجدور لاتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة ردا على استفزازات ومخططات المديرية الإقليمية الهادفة للنيل من عزيمة وارادة الأطر الإدارية في تنزيل مشاريع القانون الإطار 17/51 وخارطة الطريق 2026/2022م التي راهنت عليها وزارتنا في إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمملكة.

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تعليق واحد

  1. اطر الادارة هم عماد ومدخل الاصلاح الحقيقي
    وبالتالي وجب اعتبارهم وتثمين مجهوداتهم

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