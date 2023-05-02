ضمنها 14 جماعة ترابية ومؤسستين عموميتين.. العدوي: تقديم 18 ملفا أمام القضاء

هبة بريس - الرباط

كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء ، عن تقديم 18 ملفا أمام القضاء.

وقالت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، “أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 الى ابريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 18 ملفا”

وأضافت العدوي، أن الملفات المعنية تخص 14 جماعة ترابية ومؤسستان عموميتان تابعة للتعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنطيرة، وشركة مفوض اليها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكتاس، لاتخاذ المتعين في حقها وفق المساطر الجاري بها العمل.

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