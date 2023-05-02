إنزكان : ساكنة جماعة القليعة تشتكي ضعف خطوط النقل الحضري لشركة ” ألزا”

2023-05-02 / 16:03
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إشتكى العديد من ساكنة الجماعة الترابية ” القليعة” التابعة ترابيا لعمالة إنزكان- أيت ملول، من ضعف خطوط النقل الحضري التابعة لشركة ” ألزا” من منطقة القليعة الى مدينتي إنزكان وأكادير.

وقال هؤلاء في اتصالات هاتفية بجريدة ” هبة بريس” أن الوضع الحالي لضعف الخطوط، بات يشكل معاناة يومية، عنوانها الابرز الانتظار لأكثر من ساعات الى جانب الازدحام، مما أثر بشكل سلبي بإلتزامات المواطنين تجاه الحضور المتأخر الى مقرات عملهم، او بالنسبة لطلاب الكليات التابعة لجامعة إبن زهر.

وأشار هؤلاء في حديثهم، أن هذا أصبح لا يطاق، ووجب تدخل السلطات العاملية والمنتخبين، من أجل الدفع بمسؤولي شركة النقل الحضري ” ألزا” الزيادة في أسطولها من الحافلات، علما أن المدينة التي يفوق تعداد سكانها 120 ألف نسمة تتوفر فقط على خطين وحيدين من النقل خط ( 21 ) الذي يربط جماعة القليعة بإنزكان، و خط (98 ) الرباط بين القليعة وميناء أكادير، وهو ما يشكل خصاص كبير لا يتماشى مع دفتر التحملات الموقع بين الجماعات الترابية لأكادير الكبير، والذي وجب تعديل بنوده من طرف السلطات المختصة.

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