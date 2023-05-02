سابقة ….جماعات ترابية بمدن الشمال تستعد لفرض ضريبة على شقق الكراء المفروشة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستعد عدد من الجماعات الترابية بمدن شمال المملكة ،فرض رسوم ضريبية على اصحاب شقق الكراء السياحية ومراكز الايواء السياحي الاخرى.

وفي نفس السياق ، دعت جماعة مارتيل، في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كافة ملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء واشكال الايواء السياحي الاخرى من الوكالات والوسطاء إلى ضرورة ربط الاتصال والتسجيل بقسم الشؤون الاقتصادية من اجل طلب توضيحات اكثر والحصول على الرخص اللازمة من اجل قانونية كراء الشقق.

و أكدت الجماعة أن فرض التراخيص يأتي في اطار تنظيم القطاع السياحي وهيكلته وضمانا لتوفير ضمانة قانونية لملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء السياحي من اية تصرفات سلبية للمكترين ومن اجل تثمين الخدمات السياحية المقدمةً لزوار المدينة والرفع من قيمتها وجودتها وضمانا لمساهمة مواطنة فعلية في تحقيق التنمية المحلية عموما والسياحية على وجه الخصوص.

ويرى مراقبون هل سيتم نقل هذه التجربة الى جماعات ترابية أخر بمدن الوسط والجنوب من أجل تنمية مداخيلها، وهل هذا الامر سيرجع بالنفع على الزبناء، علما أن مواسم الصيف السابقة، إشتعلت اسعار الكراء بعدد من المدن السياحية، وهل ستحدد تلك الجماعات الترابية سقف الاسعار بحسب المناطق من أجل وقف جشع اصحاب او مالكي الشقق ؟؟.

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