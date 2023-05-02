رسميا.. انطلاق عملية تسليم بذور “الكيف” لزراعته بأقلليم الشمال

2023-05-02 / 13:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت السلطات المغربية، عن الانطلاقة الرسمية لموسم زراعة أول محصول للقنب الهندي “الكيف”، وذلك بعد 26 شهراً على توجه حكومي نحو تقنين الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة.

وجرى خلال نفس المناسبة، تسليم أول دفعة من بذور القنب الهندي، المستوردة من سويسرا، للفلاحين والتعاونيات في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وتوقيع محاضر الاستلام بذلك.

وتشمل عملية توزيع بذور القنب الهندي 105 هكتارات وأزيد من 170 فلاحا، في حين سيجرى خلال الموسم الفلاحي المقبل استهداف 500 مزارع.

وخضع استيراد البذور لمراحل عديدة، كان في مقدمتها الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تماشياً مع القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة رقم 1295-22 يوم 12 ماي 2022، المتعلق بشروط وكيفيات اعتماد البذور والنباتات.

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