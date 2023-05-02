بعد اختفائه عن الساحة الفنية.. يسرا تطمئن جمهور عادل إمام

2023-05-02 / 12:25
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القسم الفني : هبة بريس

طمأنت النجمة المصرية يسرا الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، الغائب عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله في موسم دراما رمضان 2020 أي قبل نحو 3 سنوات.

وأكدت يسرا في مداخلة هاتفية عبر برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، أن عادل إمام بخير وصحته جيدة، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام.

وقالت يسرا: “عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة”.

وفي سياق متصل علق المخرج رامي إمام، في وقت سابق عن سبب هذا الغياب، في إشارة منه أن والده في حاجة للراحة، كما أنه لم يجد النص الذي يشجعه على التراجع عن ابتعاده عن الساحة الفنية.

وجدير بالذكر أن اسم عادل إمام تصدّر قائمة الأكثر تداولا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حيث طرح العديد من النشطاء تساؤلات حول سر غيابه عن الساحة الفنية.

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