عمالة الدار البيضاء أنفا ترفض تنظيم حفل للمغني “بوبا”

2023-05-02 / 11:48
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هبة بريس - الدار البيضاء

رفضت عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، بتاريخ 28 مارس من العام الجاري، الترخيص لتنظيم حفل من تنشيط المغني “booba” بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وكشفت وثيقة تحصلت عليها جريدة “هبة بريس الإلكترونية، أن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، رفض تنظيم النشاط جوابا على طلب تقدم به (أ.ت) المدير العام لشركة 10mentions .

وجاء في الوثيقة، أن الطلب المقدم تم عرضه على اللجنة الأمنية الإقليمية لعمابة الدار البيضاء أنفا المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 ولم يحظ بالموافقة.

ويشار أن نادي المحاميين قد أعلن يوم أول أمي عن وضعه شكاية ضد مغني الراب الشهير بوبا و ذلك على خلفية استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و الإساءة للدين الإسلامي.

وبين رئيس نادي المحامين بالمغرب الأستاذ مراد العجوطي في تغريدة له على موقع تويتر على أن الجمعية توصلت بمئات الرسائل بخصوص إقامة حفل غنائي لهذا المغنية بعد دراسة المراسلات المتواصل بها تبين أن المغني استعمل عبارة مهينة وجارحة تسيئ لكرامة الشعب المغربي وتسيئ للدين الإسلامي.

كما بد أن الزيارة الأخيرة للمغني بوبا الذي ظهر في فيديو بأحد صالونات الطيران الخاص يعتبر استفزازا لمشاعر الشعب المغربي خصوصا و أن المعني بالأمر لم يقدم اعتذارا للشعب المغربي بخصوص الكلمات الجارحة و المهينة التي استخدمها في عدد من أغانيه.

واعتبر رئيس نادي المحامين بالمغرب أن زيارة المغني المثير للجدل يمكن أن يسبب اخلالا بالنظام العام مذكرا بمقتضيات المادة 4 من القانون الخاص بالأجانب التي تنص على أنه يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام.

ويذكر أن جماعة الدار البيضاء هي الأخرى نفت ارتباطها تنظيميا بهذا النشاط، مؤكدة على لسان عبد اللطيف الناصري، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المفوض في قطاعي الثقافة والرياضة، أن المجلس لا علاقة له بهذا الحفل الذي أثار الكثير من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.

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تعليق واحد

  1. شكرا للسيد عامل عمالة الدار البيضاء على هذا المنع يجب منع هذا الوفح من دخول هده الارض الطيبة

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