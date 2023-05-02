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على متنها 125 شخصا.. وصول آخر طائرة تقل مغاربة السودان

2023-05-02 / 11:26
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هبة بريس

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتسيير جسر جوي لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان، على إثر تدهور الاوضاع الامنية في هذا البلد الشقيق، وصلت يومه الثلاثاء 2 ماي 2023 إلى مطار محمد الخامس الدولي طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وعلى متنها 125 شخصا.

تعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها لتأمين إعادة المواطنين المغاربة المقيمين في السودان او الذين تزامن وجودهم في هذا البلد الشقيق مع الظرفية الداخلية الصعبة التي يمر بها.

وبالإضافة إلى المواطنين المغاربة، يوجد بين العائدين مواطنون من عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، منها السنغال، والغابون، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وبوركينا فاسو، وذلك تجسيدا لقيم التضامن الفاعل التي طبعت دوما السياسة الافريقية لصاحب الجلالة – أيده الله.

وبوصول هذه الطائرة الرابعة، يكون الجسر الجوي الذي تم تسييره تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، قد بلغ مرحلته النهائية. ويكون عدد المستفيدين من العودة إلى المغرب، 572 شخصا.

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