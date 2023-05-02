موازاة و طرحها جديدها الفني.. سعد لمجرد يوجه رسالة لدنيا بطمة

2023-05-02 / 10:33
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص النجم المغربي سعد لمجرد على تهنئة الفنانة المغربية دنيا بطمة، و ذلك بعد طرحها أحدث أعمالها الفنية المصورة على طريقة الفيديو كليب و التي اختارت لها عنوان “زيديني”.

ووجه “لمجرد” رسالة لمواطنته بطمة عبر موقع انستقرام، يشكرها من خلالها على تأجيلها طرح أغنيتها بسبب تزامن توقيت الإصدار مع محكامته، قائلا :أغنية جميلة، وصوت رائع كالعادة، الله يحفظك يا دنيا، و جزيل الشكر على الحركة الراقية التي قمت بها”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تعليق “لمعلم” خاصة بعد الأخبار المتداولة حول توثر علاقة الصداقة بين كل من الفنانين دنيا بطمة و سعد لمجرد.

و جدير بالذكر أن أغنية “زيديني”، من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، فيما أشرف على تصوير الفيديو كليب المخرج علاء الدين الرايس.

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