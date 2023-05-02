استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

2023-05-02 / 10:14
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هبة بريس - متابعة

أفاد اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، بأن موسكو والرباط استأنفتا حركة النقل الجوي اليوم الثلاثاء، وتم إطلاق رحلات مباشرة بين موسكو والدار البيضاء.

وسيتم تسيير الرحلات على طريق موسكو (مطار دوموديدوفو) – الدار البيضاء، مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والجمعة حتى نهاية موسم الصيف، وستكون فترة الطيران 6 ساعات و15 دقيقة.

هذا وفي مارس 2022، علقت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الرحلات الجوية إلى روسيا. وقبل ذلك، كانت الشركة قد علقت الرحلات إلى روسيا بسبب وباء “كوفيد-19″، تم تعليق الرحلات الجوية في مارس 2020، واستؤنفت في أوائل فبراير 2022، (وتم تعليقها مرة أخرى بعد شهر).

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تعليق واحد

  1. مسألة جيدة جدا فتح المجال الجوي بين المملكة المغربية و روسيا الاتحادية ،سيقوي تبادل الزيارات في كل المجالات السياحية و الثقافية و الإقتصادية و غيرها بين البلدين الصديقين

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