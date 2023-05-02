أمن البيضاء: شاحنات ضخ المياه لم تستخدم بمكان وفاة مشجعة الرجاء

2023-05-02 / 09:17
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هبة بريس

نفى مصدر بولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة الأخبار والتعليقات المنشورة في بعض الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي بشكل مغلوط بأن الشرطة استخدمت شاحنات لضخ المياه في المكان الذي توفيت فيه سيدة بمحيط ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتوخيا للدقة، وتصويبا لهذه التعليقات الخاطئة، يؤكد مصدر من ولاية أمن الدار البيضاء بأن التسجيلات التي توثق لاستخدام الشاحنات النظامية لضخ المياه كان لمنع اقتحام الملعب من طرف المئات من الأشخاص بالمنطقة السابعة في محيط الملعب، بعيدا عن المكان الذي نقلت منه الضحية إلى المستشفى بعد إصابتها بالمنطقة الثالثة.

ويشدد ذات المصدر، بأن استخدام شاحنات ضخ المياه لم يكن نهائيا في مكان إصابة الضحية، والتي يتواصل التحقيق القضائي حاليا بشأنها لتحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة الأليمة، مضيفا بأن الركون لاستخدام هذه الشاحنات النظامية فرضته ضرورة المحافظة على الأمن العمومي، وتأمين الملعب، بعدما تعمد المئات من الأشخاص اقتحام بوابات الملعب بغرض الدخول بالقوة.

وختم ذات المصدر بتكذيب التعليقات المغرضة التي تصاحب التسجيلات المنشورة، بعد بترها من سياقها ومكانها الحقيقي ، موضحا بأن ولاية أمن الدار البيضاء جندت ما يناهز 4500 عنصر من القوات العمومية لتأمين تلك المباراة، وتمكنت من حجز المئات من الشهب النارية الخطيرة التي كانت موجهة للمدرجات، كما ضبطت 1506 قاصرا غير مصحوب بأولياء أمورهم كانوا يحاولون ولوج الملعب بدون تذاكر.

وأوضح ذات المصدر في الأخير، بأن الشرطة القضائية تجري حاليا أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن جثة الضحية خضعت للتشريح الطبي، داحضا في الأخير كل الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تستبق نتائج الأبحاث التمهيدية في هذه القضية.

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‫22 تعليقات

  1. يجب على السلطات القضائية ان تجري عملية البحث الدقيق للوصول الى الحقيقة وعدم السكوت عن ذالك ؟؟؟؟…

  2. أظن غياب الكاميرات المراقبة وقلة الأمن الوطني من أجل حماية الجمهور الرياضي…

  3. عدم التسير في التنظيم واكتظاظ الجماهير هما المسببان في وفاة هذه الشابة التي ذهبت ضحية والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الملاعب الرياضية..

  4. تشكراتنا لكل من ساهم في تسيير هذه المبارة ولكن للاسف الشديد لم نتوقع وفاة هذه المشجعة وحسبنا آلله ونعم الوكيل من كان مسببا في وفاتها.

  5. ولا تلبسو الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم يرحمها الله

  7. واليديها كيكولو انها كانت كولها عامرة بالماء امنين جاها هذالماء كولشي واضح اوباين

  8. يجب عدم السكوت عن هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحية ومتابعة القضاء للوصول إلى الحقيقة..

  11. واش طحت شتا ومعتدناش اعليها الخبر الروح عزيزة عند الله البنت ماتت ألله يرحمها الحقيقة غادي تبان

  12. كل المعطيات تدل على ان رجال الاطفاء هم المسببين في وفاتها والله اعلم ويبقى السؤال من؟؟؟؟؟؟؟

  14. ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم يرحمها ألله برحمته

  15. وعلاش درتوها،واش بنادم عندكم بحال لبهيم ولا كيفاش،وا عباد الله واحد مخلص رزقو و باغي غير يتفرج تيمشي لتيران تيلقا مجموعة ديال الامنين الي عندهم حقد وغل تيشبعو في الشعب عصى وسليخ ومعاملة اقل ما يقال عنها انها معاملة العبيد،نهار غدي تطلع لموجا غدا تجر كولشي

  16. ادكرو امواتكم بالخير اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب العالمين حقها عند الله تعالى

  17. إن لم تكن الحكومة قادرة على تحمل المسؤولية فلا داعي لهذه الملاعب الرياضية التى كل مرة تقع بها كوارث إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها وانتهى الكلام..

  18. الفوضى كانت من البداية خاص ابنادم يحتارم الملاعيب في المغرب عند كل مبارة تعم الفوضى بشكل هيستيري يجب التحكم والاستيعداد لها قبل اي مبارة بمدة طويلة

  19. نطالب بتشريح جتثها والتعرف على سبب الوفاة ونتمنى ذالك بروح مصداقية وشفافية وليس تلاعب بشهادة الوفاة والفاهم يفهم..لأن أبوها مكسور الجناح…

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  20. الجميع يتحملون المسؤولية من منظمي ومسيرين الملعب وحتى الجومهور حنا مزال الملعب وحتى الجومهور حنا مزال معندناش ثقافة الملعب اللوكان الامن مفرقش الناس بديك الطريقة كون كان الموتا اكتر من الحيين

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