طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار فوق كل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، بداخل منطقة سوس، الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية وحار نوعا ما بأودية ملوية.
وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.
ويرتقب، أيضا، تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، السهول غرب الأطلس، وشمال الأقاليم الجنوبية جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وبالأطلس الصغير.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و 27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 12 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.
8 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين يآرب.
نحن نعيش فترة موجة الحر الغير المسبوقة لهذا يجب علينا الاحفاظ وعدم التبدير لهذه النعمة العظيمة التي وهبها لنا الله وحسن التصرف بها.
وجعلنا من الماء كل شيء حي..الماء ضروري للحياة ويجب علينا ان لا نضيعه في الأشياء التافهة لان المبدرين كانوا إخوان الشياطين.
جل المزارع الفلاحية ضاع محصولها بسبب انحباس المطر اللهم لطفك بنا يآرب ولا تجعلنا من القانطين.
منظر الطبيعة يمزق القلوب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولاتحمل ما لآ طاقة لنا به ….
المناكر والفواحش هي من جعلت انحباس المطر لأن كثرت بكثرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه من علامات غضب الله علينا يجب مراجعة أنفسنا قبل فوات الأوان ونصبح على ما فعلنا نادمين اللهم اغفر لنا وتوب علينا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح البسيط الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..